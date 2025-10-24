İSTANBUL 25°C / 17°C
Spor

Avrupa'da zafer haftası! Temsilcilerimiz 3'te 3 ile tamamladı

Avrupa'daki temsilcilerimiz bu hafta oynadığı maçlarda fire vermedi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde ise Samsunspor haftayı 3 puanla kapattı. İşte bu sonuçların ardından ülke puanındaki son durum...

24 Ekim 2025 Cuma 00:41
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde ve UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz, haftayı 3'te 3 yaparak kapattı. Türk takımlarının aldığı bu galibiyetlerin ardından ülke puanı da güncellendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Bodo/Glimt'i mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Stuttgart'ı yenerken, UEFA Konferans Ligi'nde ise Samsunspor, Dinamo Kiev'i devirdi.

Türk kulüpleri haftayı 3 galibiyetle kapatırken, ülke puanında da yükselişimizi sürdürdük.

İşte UEFA ülke puanında son durum;

1. İngiltere - 98.895

2. İtalya - 87.803

3. İspanya - 82.081

4. Almanya - 78.404

5. Fransa - 71.393

6. Hollanda - 63.533

7. Portekiz - 60.467

8. Belçika - 56.350

9. TÜRKİYE - 46.000

10. Çekya - 42.500

11. Yunanistan - 39.313

Popüler Haberler
