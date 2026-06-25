Beşiktaş'ta iç transferde Ersin Destanoğlu'nun geleceğine yönelik hareketlilik sürüyor.

Sözleşmesi sona eren milli kaleciye Avrupa'dan her geçen gün ilgi artarken, talipler arasına bir kulüp daha eklendi.

Daha önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City ve İspanya temsilcisi Girona'nın gündemine gelen Ersin Destanoğlu için bu kez Deportivo La Coruna da devreye girdi.

İspanyol ekibinin, 25 yaşındaki kaleciyi yeni sezon kadro planlamasında değerlendirmek istediği ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi ise Ersin Destanoğlu'nun vereceği kararı bekliyor.

ARAP YARIMADASI'NDAN DA İLGİ VAR

Avrupa kulüplerinin yanı sıra Ersin'e Arap Yarımadası'ndan da ilgi var. Bazı kulüplerin resmi temas kurmaya hazırlandığı belirtilirken, Ersin Destanoğlu'nun önceliğinin kariyerini Avrupa'da sürdürmek olduğu gelen haberler arasında.

Beşiktaş'ın kaleci rotasyonuna ilişkin planlama Ersin'in vereceği kararın ardından netlik kazanacak.