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  • Avrupa'dan çarpıcı Galatasaray manşetleri! ''Ölümcül derecede dengesiz bir oyun''
Spor

Avrupa'dan çarpıcı Galatasaray manşetleri! ''Ölümcül derecede dengesiz bir oyun''

Dün akşam deplasmanda Sparta Prag'a 4-1'lik skorla mağlup olan ve kırmızı kartın ardından sinirlerine hakim olamayan Galatasaray Avrupa basınında geniş yer tuttu. Sarı kırmızılı ekip için Alman basını 'Sparta Prag'da Türkler önce maçı kaybetti, sonra kırmızı kartla soğukkanlılığını kaybetti.' ifadelerini kullandı. İşte çarpıcı manşetler...

23 Şubat 2024 Cuma 13:45 - Güncelleme:
Avrupa'dan çarpıcı Galatasaray manşetleri! ''Ölümcül derecede dengesiz bir oyun''
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenmesi, Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte Avrupa basınından ve Sparta Prag'ın ülkesi Çekya'dan öne çıkan manşetler.

KICKER: "ÖNCE MAÇ GİTTİ SONRA SAKİNLİK"

Alman basınından Kicker'de, "Galatasaray ilk maçtaki galibiyetine rağmen Avrupa Ligi son 16 turuna çıkamadı. Sparta Prag'da Türkler önce maçı kaybetti, sonra kırmızı kartla soğukkanlılığını kaybetti." ifadeleri yer aldı.

LA GAZZETTA: "ÖLÜMCÜL DENGESİZLİK"

İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'ta, "Galatasaray ölümcül derecede dengesiz bir son oynadığı maçta Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. Kaan Ayhan, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve bu dakikadan sonra ev sahibi takım ataklarını yoğunlaştırarak maçı kazandı. İstanbul'da da oyunuyla takdir edilen Preciado iyi bir maç oynadı." ifadelerine yer verildi.

DAILY MAIL: "ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER"

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan haberde "10 kişilik Galatasaray'ın Sparta Prag'a Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından yaşanan büyük arbedenin ardından Türk futbolu daha da çirkin sahnelerle karşı karşıya kaldı. Sparta Prag'ın ilk maçta aldığı 3-2'lik yenilginin ardından Türk devini evinde 4-1 yenerek toplamda 6-4 öne geçmesinin ardından oyuncular ve personel sahada büyük bir arbede yaşadı." ifadeleri kullanıldı.

IDNES SPORT: "KUNG FU VE ÖZÜR"

Çekya basınından Idnes Sport, 'Maçın ardından kung fu ve özür' başlığını kullandığı haberinde "Bir anda öyle bir tartışma patlak verdi ki, çalkantılı Sparta kutlamaları bir süre beklemek zorunda kaldı. İngiliz hakem Taylor, Galatasaray'la yükselme maçını bitirir bitirmez acilen yeniden düdük çalmak zorunda kaldı. Ve sonra bir kez daha ve daha güçlü bir şekilde." ifadelerine yer verdi.

SPORT AKTUALNE: "GERÇEK CEHENNEM"

Yine Çekya basınından Sport Aktualne, "Sparta, Türklere gerçek futbol cehennemini gösterdi." başlığını okyucularına aktardı.

ISPORT: "İNTİKAM"

Çekya basınından Isport "İntikam, duygusal bir şekilde sona erdi." Gururlu Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Sparta Prag, UEFA AVrupa Ligi'nde son 16'da. Letna'da büyük zafer." ifadeleri kullanıldı.

TN CZ: "MUHTEŞEM GECE"

Çekya basınından TN CZ ise "Letna'da muhteşem bir gece. Sparta, Galatasaray'ı devirdi" ifadelerini kullandı.

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