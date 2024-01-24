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Spor

Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı

Avrupa'dan talipleri çıkan İsmail Yüksek için Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Lyon ve Marsilya'nın istediği İsmail Yüksek'i satmaya sıcak bakmıyor. İşte detaylar...

Sabah24 Ocak 2024 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı
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Fenerbahçe'de son iki sezonda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Özellikle Fransız takımlarının uzun süredir göz hapsinde tuttuğu milli futbolcu için Olimpik Lyon ve Marsilya büyük bir çekişme içerisinde.

TEKLİFLERİNİ İLETTİLER

İki kulüp de sarı-lacivertlilerin kapısını çalarken, teklif ettikleri rakamların 12-13 milyon Euro arasında olduğu öğrenildi.

FRED ETKİSİ

24 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da oynamayı istediği kaydedilirken, Fred'in uzun süreli sakatlığının süreci etkileyebileceği belirtildi.

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ

Fenerbahçe yönetimi içerisinde ise bir kesim, "Değerini buldu, satmalıyız" ifadesini kullanırken diğer bir kesim ise, "Şampiyonluğa giderken satmak olmaz" şeklinde yorum yapıyor. 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan İsmail'in, kararı yönetime bıraktığı gelen haberler arasında.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıkan Yüksek, 1 gol 4 asistlik katkı yaptı.

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