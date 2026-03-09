Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u uzatmalarda bulduğu golle 3-2 yendi. 90+5'te sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren Sidiki Cherif, dünya basınında da manşetleri süsledi. İşte Almanya'dan Gine'ye Fenerbahçe - Samsunspor maçı hakkında yapılan yorumlar:

L'Equipe (Fransa): Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif, Samsunspor karşısında Fenerbahçe'nin lideri oldular

"Fransız futbolcular Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif, Fenerbahçe'yi Türkiye Şampiyonası'nın 25. haftasında Samsunspor karşısında 3-2'lik galibiyete taşıdı. Fenerbahçe için çalkantılı bir akşam oldu. Samsunspor karşısında iki kez geriye düşen İstanbul ekibi, maçı çevirmek için iki Fransız oyuncusuna bel bağladı."

Guinee Foot (Gine): Sidiki Cherif bir kez daha F.Bahçe'ye zafer kazandırdı

"Fransız-Gineli forvet Sidiki Cherif, attığı golle Fenerbahçe için değerli bir galibiyet elde ederek bir kez daha kendini gösterdi. Cherif, bu golle Türk futboluna mükemmel bir şekilde uyum sağladığını teyit etti. Eski Angers oyuncusu olağanüstü bir formda ve Fenerbahçe için yavaş yavaş kilit bir hücum oyuncusu haline geliyor. Kritik anlarda belirleyici olma yeteneği, teknik ekibin kendisine duyduğu güveni daha da güçlendiriyor."

Wal Foot (Belçika): Domenico Tedesco ve Thorsten Fink arasında destansı bir karşılaşma

"Belçika'da görev yapmış iki teknik direktör arasında Türkiye'de bir düello yaşandı. Domenico Tedesco, Thorsten Fink'e karşı az farkla galip geldi."

Africa Sport (Gine): Cherif gol attı

"Sidiki Cherif, uzatma dakikalarında attığı golle Fenerbahçe'ye Samsunspor karşısında 3-2'lik galibiyeti getirdi."

Orange (Fransa): "Guendouzi ve Cherif, Samsunspor'a karşı Fenerbahçe'yi kurtardı!"

Liga Blatt (Almanya): İnanılmaz geri dönüş! Fenerbahçe, Samsunspor'u maçın son dakikalarında mağlup etti

"Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet elde etti. İki beraberliğin ardından Tedesco'nun takımı, Samsunspor karşısında evinde oynadığı önemli maçta 1-2 geriye düşmesine rağmen galibiyete ulaştı. Maçın sonlarında oyuna sonradan giren Nene (90. dakika) ve ardından Cherif (90+5. dakika) "Sarı Kanaryalar" için galibiyeti getiren golleri attı. Bu hayati iç saha galibiyeti, onları lig lideri Galatasaray'ın hemen arkasında tutuyor."

Sport1 (Almanya): Tam bir çılgınlık!

Domenico Tedesco ve Fenerbahçe, Alman teknik direktör Thorsten Fink'in çalıştırdığı Samsunspor'a karşı dramatik bir son dakika golüyle galibiyete ulaştı. Fenerbahçe, maçın bitiş düdüğünden kısa bir süre önce 1-2 gerideydi. Dorgeles Nene 90. dakikada beraberlik golünü attı. Sonrasında yaşananlar tam bir çılgınlıktı: Kornerden sonra 19 yaşındaki Sidiki Cherif, skoru 3-2'ye (90+5) getirdi. Fenerbahçe oyuncuları ve teknik ekibi coşkuyla kutlama yaptı; Chobani Stadyumu adeta patladı.