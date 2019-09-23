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Avrupa'nın 5 büyük devi Vedat Muiriqi'ye talip oldu!

Ankaragücü maçında galibiyet golünü atan 25 yaşındaki forveti; Juventus, Lazio, Napoli, Tottenham ve Monaco takibe aldı. Bu 5 kulüp devre arasında F.Bahçe’nin kapısını çalacak.

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Vedat Muriqi, Fenerbahçe’nin önceki gün Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ettiği mücadelede galibiyet golünü atarak maçın kahramanı oldu. Oynadığı 5 karşılaşmada da 3 kez ağları sarsarak takımın en skorer ismi olmayı başaran Kosovalı forvet, performansıyla da Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.  İtalya’dan Juventus, Lazio ve Napoli, İngiltere’den Tottenham ve Fransa’dan Monaco, 25 yaşındaki başarılı golcü ile yakından takip ediyor. Bu 5 kulübün devre arasındaki transfer döneminde Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor

RİZESPOR YÜZDE 15 PAY ALACAK

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’ın da çok istediği Vedat Muriqi’yi bu sezonun başında Çaykur Rizespor’dan kadrosuna katmıştı. Rizespor’a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 4 genç oyuncu da Rizespor’a verildi. Vedat’ın sonraki satışında da Rizespor yüzde 15 pay alacak. Kosovalı golcünün sözleşmesinde ise herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmuyor. Şampiyonluk mücadelesi veren  Sarı-Lacivertliler, Vedat’ı devre arasında kesinlikle satmayı düşünmüyor. Yine de 25 yaşındaki oyuncuya gelen tüm teklifleri menajeri devre arası Sarı-Lacivertliler’e iletecek.

FENER’DE OYNAMAK İSTİYORUM

Kendisini takip eden Avrupalı kulüplerle ilgili Ankaragücü maçı sonrası konuşan başarılı golcü, “Ben hiçbir zaman gol hedefi koymadım. Elimden geldiği kadar gol atmaya çalışacağım. Dünyadaki her kulüp, her scout, her yerde futbolcu izliyor. Bunların olması normal. Geçen sene de F.Bahçe ile ismim anılıyordu. Bu durum beni olumsuz etkilemez, büyük başarılar için motive ediyor. Benim öncelikli hedefim F.Bahçe. Burada uzun yıllar oynayıp adımı kulübün efsaneleri arasına yazdırmak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

(Akşam)

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