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Spor

Avrupa'nın 5 büyük liginde gol kralları belli oldu

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde sezon sona ererken gol kralları da belli oldu.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 16:19 - Güncelleme:
Avrupa'nın 5 büyük liginde gol kralları belli oldu
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Almanya'da (Bundesliga) Bayern Münih, Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere'de (Premier Lig) Liverpool, İspanya'da (LaLiga) Barcelona, İtalya'da (Serie A) da Napoli mutlu sona ulaşırken, liglerin gol krallığı yarışı da sona erdi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde 31 golle en fazla skor üreten oyuncu olan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, Avrupa Altın Ayakkabı (European Golden Boot) ödülünün de sahibi oldu.

ŞAMPİYON BARCELONA, GOL KRALI REAL MADRİD'DEN MBAPPE

İspanya LaLiga'yı şampiyon Barcelona'nın ardından 2. sırada tamamlayan Real Madrid'de 26 yaşındaki Fransız futbolcu Kylian Mbappe, 31 gol ile sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan oyuncu da olan Mbappe, Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü de kazandı.

LaLiga şampiyonu Barcelona'da en fazla skor üreten isim olan 36 yaşındaki Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, 27 gol kaydetti ve gol krallığı yarışını 2. sırada bitirdi.

PREMİER LİG'DE SALAH GOL KRALI OLDU

İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool'da forma giyen 32 yaşındaki Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, bu sezon ligde attığı 29 gol ile gol krallığına ulaştı.

Ligdeki gol krallığı yarışında Newcastle United forması giyen Alexander Isak 23 golle ikinci, Manchester City'den Erling Haaland da 22 gol ile üçüncü sırada yer aldı.

- Bundesliga gol kralı Kane

Almanya Bundesliga'da 2024-2025 sezonu şampiyonu Bayern Münih'te forma giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcu Harry Kane, 26 gol ile sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Sezon ikincisi Bayer Leverkusen'de oynayan 29 yaşındaki Çekyalı golcü Patrik Schick ile sezonu 4. sırada kapatan Borussia Dortmund'da forma giyen 29 yaşındaki Gineli futbolcu Serhou Guirassy ise 21'er golle yarışı ikinci sırada bitirdi.

SERİE A'DA GOL KRALI RETEGUİ

İtalya Serie A'da Napoli şampiyon olurken, sezonu 3. sırada bitiren Atalanta'da forma giyen 26 yaşındaki İtalyan futbolcu Mateo Retegui, 25 gol ile gol krallığına ulaştı.

Şampiyonluğa ulaşan Napoli'de ise en fazla gol atan oyuncu 14 gol ile Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku oldu.

LİGUE 1'DE KRALLIK PAYLAŞILDI

Fransa Ligue 1'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu PSG olurken, gol krallığına ise ligi ilk iki sırada bitiren takımın oyuncuları ulaştı.

Şampiyon PSG'de forma giyen 28 yaşındaki Fransız futbolcu Ousmane Dembele ile ligi ikinci sırada bitiren Olimpik Marsilya'da 23 yaşındaki İngiliz oyuncu Mason Greenwood, 21'er gol ile gol krallığını paylaştı.

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde gol kralı olan futbolcular şunlar:

Gol kralıTakımLigGol
Kylian MbappeReal MadridLaLiga31
Muhammed SalahLiverpoolPremier Lig29
Harry KaneBayern Münih
Bundesliga26
Mateo ReteguiAtalanta
Serie A25
Ousmane Dembele / Mason GreenwoodPSG / Olimpik MarsilyaLigue 121

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