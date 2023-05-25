Avrupa'nın devleri Manuel Ugarte için yarışıyor

Yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlayan dev kulüpler, Sporting'in genç yıldızına gözünü kestirdi.

L'Equipe'in haberine göre; Paris Saint Germain ve Liverpool, Sporting Lizbon forması giyen Manuel Ugarte'yi transfer etmek istiyor.

Haberde Paris Saint-Germain'in Sporting Lizbon'un 22 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte için 60 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu belirtildi. Ayrıca İngiliz devi Liverpool'un da oyuncu ile ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi.

Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile 85 maça çıkan Manuel Ugarte, 1 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.