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Spor

Avrupa'nın devleri peşini bırakmıyor! Transferde Victor Osimhen yarışı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi. İngiliz ekibi Manchester United başarılı futbolcu için gözünü kararttı ve 150 milyon euroyu gözden çıkardı. Atletico Madrid ise Alvarez'in ayrılması durumunda düğmeye basacak. İşte detaylar...

AKŞAM3 Haziran 2026 Çarşamba 09:08 - Güncelleme:
Avrupa'nın devleri peşini bırakmıyor! Transferde Victor Osimhen yarışı
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Dünya futbolunun gözü kulağı, Galatasaray formasıyla harikalar yaratan Victor Osimhen'in geleceğinde. Nijeryalı golcü için Avrupa'nın devleri sıraya girerken, G.Saray yönetimi oyuncuyu elden çıkarma konusunda istekli değil. Galatasaray, yıldız forveti kadrosunda tutmak adına kapıyı 140 milyon euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle açtı. Ancak gelinen son noktada 150 milyon eurolar konuşuluyor.

ATLETICO DA DEVREYE GİRDİ

Bu astronomik talebe rağmen kulüpler geri adım atmıyor. İngilizler'e göre M.United 150 milyon euroluk bütçeyi çoktan hazırlamış bile. Forvet hattında büyük bir değişim planlayan Barcelona, Osimhen'i yakından takip ediyor. Diğer yandan, Arjantinli yıldızı Julián Alvarez'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı B planı hazırlayan Atlético Madrid de Nijeryalı golcü için zemin yokluyor. Diego Simeone'nin Osimhen'i hücum lideri olarak düşündüğü ve kulübün mali şartları zorlayabileceği belirtiliyor.

MANCHESTER'A GITSIN!

Eski Nijeryalı stoper Godwin Okpara, Osimhen'e Manchester United'ı önerdi. Okpara, "Ben Manchester United'a gitmesini tercih ederim. Belçika, Fransa ve İtalya'da oynadı. İspanya olmazsa neden İngiltere olmasın? Manchester United onun için en iyi yer çünkü orada futbolundan keyif alacak" dedi.

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