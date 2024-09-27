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Spor

Avrupa'nın devleri Tivibu ekranlarında

İtalya, İspanya, Almanya gibi en çok seyredilen ligler Tivibu ekranlarında naklen yayınlanmaya devam edecek. Bundesliga'da bu hafta sonu Bayern Münih ile son şampiyon Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecekken, La Liga'da ise Madrid derbisinde nefesler tutulacak.

IHA27 Eylül 2024 Cuma 11:12 - Güncelleme:
Avrupa'nın devleri Tivibu ekranlarında
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Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, hafta sonu boyunca Avrupa futbolunun en önemli liglerini ekrana taşıyacak. Milli oyuncuların yer aldığı takımların yanı sıra birbirinden heyecan verici futbol müsabakaları Tivibu'da yer alıyor. Bundesliga'da şampiyonluk serisini kaybeden Bayern Münih ve Münih'in serisini bozarak geçen senenin şampiyonu olan Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. La Liga'da ise sezonun merakla beklenen maçlarından Madrid derbisi futbolseverlerle buluşacak. İtalya'da sezona formda bir başlangıç yapan milli oyuncuları Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın maçları da Tivibu'da canlı yayınlanacak.

XABİ ALONSO'NUN LEVERKUSEN'İ DUBLE İSTİYOR

Bayer Leverkusen'in namağlup şampiyonluğu Bundesliga'da Beyern Münih hegemonyasını kırarken, Xabi Alonso'nun futbolu da adından sıkça söz ettiriyor. Sezona 4'te 4 ile başlayan Bayern Münih ise şampiyonluk kupasını tekrar müzesine götürmek için güçlü oyununu sürdürüyor. Bayern Münih - Bayer Leverkusen mücadelesi 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da Tivibu Spor 1'den naklen yayınlanacak.

İspanya'da ise Arda Gülerli Real Madrid, yeni transferlerinden Mbappe ile form grafiğini yukarı çekmek istiyor. Ancelotti'nin öğrencileri, Madrid'in kırmızı tarafındaki Diego Simeone'nin Atletico Madrid'i ile karşı karşıya geleceği mücadeleye, 29 Eylül Pazar günü çıkacak. Atletico Madrid'in ev sahipliğinde Metropolitano'da oynanacak müsabakada ilk düdük 22.00'da Tivibu üzerinden S Sport'ta çalacak.

Serie A'da boy gösteren milli futbolcular Inter'in maestrosu Hakan Çalhanoğlu, Udinese deplasmanına 28 Eylül saat 16.00'da çıkacak. Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız ise Genoa deplasmanında 10 numaralı formasıyla saat 19.00'da sahada yer alacak. İtalya Serie A'daki Türk yıldızların mücadeleleri Tivibu üzerinden S Sport 2'den canlı izlenebilecek.

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