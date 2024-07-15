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Spor

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu! EURO 2024 şampiyonu İspanya

EURO 2024'ün şampiyonu dün akşam Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan heyecan dolu final karşılaşmasıyla belli oldu. Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek dördüncü kez kupayı müzesine götüren taraf oldu. İşte detaylar...

Akşam15 Temmuz 2024 Pazartesi 09:07 - Güncelleme:
Avrupa'nın en büyüğü belli oldu! EURO 2024 şampiyonu İspanya
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İspanya turnuva başından, hatta uzun zamandan beri oynadığı pasa dayalı ve tempoyu belirleyen sisteminden finalde de vazgeçmedi. İlk yarıda istediği oyunu oynayan İspanyollar skoru bulamadıkça İngiltere zaman zaman oyuna dahil olsa da devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan İspanya, 17 yaşına günler önce giren Yamal'ın müthiş pasında aynı şekilde yeni 22'sine basan Nico Williams ile ağları buldu. 70'te oyuna giren 22'lik Cole Palmer, 73'te nefis golüyle tabelayı dengeledi. İki teknik adamın değişiklikleri de maçın uzaması ihtimaline karşı önlem gibi gözükse de 86'da Oyarzabal sahneye çıktı. 90'da İspanya kalesinde yaşanan karambolde İngiltere'nin üst üste isabetli şutlarını önce kaleci Simon; ardından golcü Olmo kafayla kurtardı. 2020'de kendi evinde; Wembley'de oynanan finali deneyimli İtalya kadrosuna kaybeden İngiltere, 2024'te Berlin'de ise genç İspanya'ya teslim oldu. Boğalar ise genç jenerasyonuyla aldığı kupanın tadını çıkarıyor...

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