Yarı finalde Yunan ekiplerini eleyen finalistlerin maçı sert başladı. Ancak Monaco etkili girdi. Fransız ekibi üst üste 4 kez 3'lükte başarı yakaladı, 16-8'e getirdi. Monaco'nun faulleri sayesinde fark açılmadı. Direnci yüksek olan Nigel'ın atışları F.Bahçe'yi oyunda tuttu. 3'lüklerde rakip kadar yüksek yüzde tutturamayan temsilcimiz, ilk çeyreği 20-18 geride kapattı. İkinci raunda da kötü girdik ama onlar da 3'lükleri kaçırdı. Kanarya 13. dakikada ilk kez öne geçse de bu uzun sürmedi. F.Bahçe pota altında kötüydü, ribaundları alamadı, hücumda organize değildi. Monaco hücumda becerikli gözükmese de daha planlıydı. 2. devrede Saras'ın aldığı molalar takımı topladı, Fener oyuna ortak oldu. Savunma takımı olan Monaco faullerden kendini yaktı, sertliği arttıran Kanarya 2. devreyi 35-33 üstün kapattı.

MARKO GUDURİC PAŞA!

Üçüncü periyota Fener girişi iyi yaptı, savunmada diriydi ve sertliğe karşılık verdi; 38-33'ü bulduk. Ancak basit fauller rakibe ikram oldu. Guduric ve Nigel ise liderlik gösterdi. Devon-WadeNagel-Guduric uyumu rakibi paralize etti. F.Bahçe 2 kez farkı 11 sayıya çıkardı, Monaco 5'lere düşürdü. Wade gereksiz faullerden atıldı. Ama Marko Guduric önderliğinde mükemmel oynayan F.Bahçe harika savunmasıyla rakibini yıldırdı. Jasikevicius'un takımı destansı bir şampiyonluk kazandı.