Galatasaray, Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında deplasmanda puan kaybetmeyen tek ekip konumunda bulunuyor.

Süper Lig'deki son karşılaşmasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 8 dış saha maçının hepsini kazandı.

Sarı-kırmızılılar, UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında deplasmanda puan kaybetmeyen tek ekip oldu.

SEZON İÇİNDE DEPLASMAN SERİ GALİBİYET REKORUNU KIRDI

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de dış sahada kazanma rekorunu geliştirerek sürdürmeye devam ediyor.

Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında (1-1) yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 9 dış saha maçını kazanarak ligi şampiyon tamamladı.

Bu sezon ise Süper Lig'in 9. haftasındaki Antalyaspor maçını kazanarak rakip sahada kazanma serisini 13 maça çıkaran Galatasaray, 12 maçla Fenerbahçe'ye ait deplasmanda galip gelme serisini kırmıştı. Sarı-kırmızılılar, son olarak RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup edip, seriyi 17 maça taşıdı.

DIŞ SAHADA 8 MAÇTA 24 GOL ATTI

Sarı-kırmızlı ekip, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında skorer bir performans ortaya koydu.

Galatasaray, bu sezon konuk olduğu Bellona Kayserispor ve Adana Demirspor'a 5'er, Fenerbahçe, Net Global Sivasspor ve Onvo Antalyaspor'a 3'er TÜMOSAN Konyaspor ve RAMS Başakşehir'e 2'şer, Sipay Bodrum FK'ye de 1 gol attı.

Dış sahada oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine toplamda 24 gol atan "Cimbom", 7 kez de topu ağlarında gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE OYNANAN DIŞ SAHA MAÇLARINDAN BERABERLİKLE AYRILDI

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu bütün maçları berabere bitirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dış saha maçlarında Letonya ekibi RFS ve İsveç takımı Malmö ile 2-2, Hollanda'dan AZ Alkmaar'la da 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 3 dış saha maçında 3 puan topladı.

DEPLASMAN PERFORMANSIYLA DİKKATİ ÇEKEN DİĞER TAKIMLAR

Avrupa'nın en büyük 10 liginde sarı-kırmızılı ekipten sonra Fransa'dan Olimpik Marsilya, İtalya'dan Inter, Hollanda'dan Utrecht ve İngiltere'den Liverpool'un deplasmandaki performansı dikkati çekiyor.

Fransız ekibi Olimpik Marsilya, bu sezon Ligue 1'de oynadığı 9 dış saha karşılaşmasında 8 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayarak 24 puan elde etti. Ligde oynadığı deplasman maçlarında mağlup olmayan Inter ve Utrecht, söz konusu karşılaşmalarda 7'şer galibiyet ve 2'şer beraberlik alarak 23 puan topladı.

Diğer takımlardan 1 maç fazla oynayan Liverpool ise Premier Lig'deki 10 dış saha maçında 7 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayarak 24 puana ulaştı.