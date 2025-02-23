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Spor

Avrupa'nın gözü dev derbinin hakeminde! Şimdiden en çok konuşulan isim Slavko Vincic

Süper Lig'in 25. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. TFF'nin uzun yıllar sonra bir ilke imza atarak Sloven hakem Slavko Vincic'i maça atadı. Bu karar yalnızca Türk basınında değil Avrupa basınında da gündem oldu. İşte detaylar...

AKŞAM23 Şubat 2025 Pazar 09:29 - Güncelleme:
Avrupa'nın gözü dev derbinin hakeminde! Şimdiden en çok konuşulan isim Slavko Vincic
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Yarın Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı artık sadece Türkiye'nin meselesi değil. Dünya derbisi olarak gösterilen bu karşılaşma çeşitli yönleriyle her zaman dış basında geniş yer buluyordu ancak bu kez ilginin odağı yabancı hakem konusu oldu. TFF'nin uzun yıllar sonra bir ilke imza atarak Sloven hakem Slavko Vincic'i kritik mücadelede görevlendirmesi, herkesin dikkatini çekti. Başta Slovenya medyası olmak üzere tüm Balkan bölgesinde Vincic fotoğrafıyla derbinin tanıtımı yapılıyor.

KOMPLO TEORİLER KONUŞULUYOR

Bosna, Karadağ, Sırbistan, Slovenya, Romanya'da en çok takip edilen spor kanalı olan Sportklub, Vincic konusuyla ilgili çarpıcı bir haber paylaştı: "Muhteşem futbol gösterisinde gözler Slavko Vincic'in üstünde. Daha şimdiden tozu dumana kattı. Bu final derbisi bir numaralı spor konusu değil, ulusal bir meselemizdir. İki takımın da on milyonlarca taraftarı var ve herkes Vincic'i konuşuyor. Fenerbahçe'nin önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı ve hatta UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i bile birbirine bağlayan komplo teorileri var.

TÜRKLER İYİ BİR HAKEM SEÇTİ

Slavko Vincic sebebiyle Maribor ve Slovenya çılgınca araştırılıyor. Türkler öğrenebilecekleri her şeyi duymaya çalışıyor. Bizimle ve pek çok medya kuruluşuyla iletişime geçtiler. Şu anda tartışmasız Slovenya'nın en iyi hakemi ve Avrupa'nın en iyi hakemlerinden biri. Biz de zaman zaman Sloven hakemlerin çalışmalarından sinirlensek ve tartışma yaşasak da Slavko Vincic'in en iyisi olduğu su götürmez bir gerçek. Jose Mourinho üst düzey bir hakem atanmasından dolayı memnun."

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