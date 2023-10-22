Lig ve Avrupa'da 16'da 16 yapan Fenerbahçe'nin yenilmez futbolu oyuncularını da parlattı. Sarı-lacivertlilerin yıldız isimleri, Avrupa takımlarının transfer listelerine girdi.

4 İSİM KADIKÖY'DE İZLENECEK

Geçen sezondan bu yana yakın markajda olan Ferdi Kadıoğlu'na, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski de eklendi. Milli ara sonrası bugün Kadıköy'de oynanacak Hatayspor karşılaşmasında bu 4 ismi izlemek için Avrupa'nın farklı ekiplerinin scoutları tribünde yerini alacak.

BRIGHT OSAYI SAMUEL

25 yaşındaki Nijeryalı sağ bek, Jesus döneminde takımdan ayrılmayı düşünüyordu. Beklediği teklifleri alamayıp, İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istemesiyle fikrini değiştirdi. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ve İngiltere Premier Lig'nden Sheffield United oyuncuyu takip edecek. Osayi, bu sezon 12 resmi maçta 950 dakika süre alırken, 1 gol ve 3 asistle oynadı.

FERDİ KADIOĞLU

24 yaşındaki futbolcu, geçen seneden bu yana Avrupa ekiplerinin kıskacında. Fenerbahçe şampiyonluk hedefinde kendisine güvendiği için satışına izin vermedi. Hatay maçında Napoli ve Ajax kulübünün göz hapsinde olacak. Sol ve sağ bek ile orta sahanın birçok mevkisinde oynayabilmesi değerini daha da artırıyor. Ferdi, bu sezon 12 maçta 1 gol ve 1 asiste imza attı.

İSMAİL YÜKSEK

A milli orta saha oyuncusu, Jesus ile birlikte yakaladığı çıkışı, İsmail Kartal'la da sürdürüyor. Milli Takım'ın son iki maçında ortaya koyduğu performans da alkış aldı. Fransa, İspanya ve Almanya Ligi'nden ekipler onun için Kadıköy'de olacak. Ocakta İsmail için kapıyı çalacak kulüplere 'Sezon sonu gelin' denecek. İsmail 14 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

SEBASTIAN SZYMANSKI

Polonyalı 10 numara Szymanski, Arda Güler'i unutturdu. 9.7 milyon Euro'ya kadroya katılan genç oyuncunun en ciddi takipçileri Napoli ve Porto. Son dönemde Liverpool'la da adı ciddi şekilde anılmaya başladı. Sözleşmesi 2027 senesinde bitecek Szymanski konusunda Fenerbahçe'nin tavrı çok net; astronomik bir rakam olmadan gidemez. Szymanski bu sezon 16 karşılaşmada 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.