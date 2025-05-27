THY EuroLeague'de 7 kez dörtlü final, 4 kez ise final oynayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı; 25 Mayıs günü Abu Dabi'de Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek tarihindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu yaşadı. Türkiye'de 250 noktada kurulan ekranlardan final maçını takip eden Sarı-Lacivertli taraftarlar ve diğer sporseverler, Avrupa şampiyonluğunu adeta sabahlara kadar kutladı. Şampiyon takımın oyuncuları da maçın ardından Abu Dabi'de çılgın bir kutlama yaptı. Şimdi ise İstanbul'da festival zamanı...

KUPA İÇİN ÖZEL KOLTUK

F.Bahçe Beko'nun basketbolcuları dün 16.30 sularında yurda iniş yaptı. Taraftarlar bestelerle, çiçeklerle takımı karşıladı. Finalde duygu dolu anlar yaşan Başantrenör Saras Jasikevicius, yalnız bırakmayanlara yine duygusal şekilde teşekkür etti. SarıLacivertliler'in kazandığı kupa da uçakta 'tek başına' bir koltuğa oturtuldu, özel yolculuk yaptırıldı. Kulüpten yapılan paylaşımda EuroLeague kupası adeta bir insan gibi cam kenarına oturtulduğu ve kemere bağlanmış şekilde İstanbul'a getirildiği görüldü.

BÜYÜK KUTLAMA BUGÜN...

İkinci kez Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe, bugün büyük bir etkinlikle taraftarıyla kupanın coşkusunu yaşayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız saat 17.00'de Ülker Spor Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket ederek Bostancı'dan Göztepe Parkı'na doğru ilerleyecek. Göztepe Parkı'nda kurulacak özel platformla Avrupa şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Büyük taraftarımızı bu tarihi ana tanıklık etmeye, gururu birlikte yaşamaya Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı'na bekliyoruz" denildi.