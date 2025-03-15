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Spor

Avrupa'nın parlayan yıldızı: Rayan Cherki

Lyon'un genç yıldızı Rayan Cherki, Bayern Münih'in transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Alman devi, 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Dış Basın15 Mart 2025 Cumartesi 15:10 - Güncelleme:
Avrupa'nın parlayan yıldızı: Rayan Cherki
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Olympique Lyonnais'in genç yeteneği Rayan Cherki, bu yaz Avrupa'nın büyük kulüplerinden birine transfer olabilir. Lyon ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon 33 maçta 8 gol, 18 asistle dikkat çekti. Bayern Münih, hücum hattına yaratıcı bir isim eklemek için Cherki'yi kadrosuna katmayı hedefliyor. Lyon'un bu transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir beklediği belirtiliyor.

Dış basında yer alan habere göre; Bayern Münih'in transfer listesinde sadece Cherki olmadığı kaydedildi.. Alman ekibi, Jamie Gittens, Nico Williams ve Florian Wirtz gibi isimleri de radarına aldı. Bayern, genç ve dinamik oyuncularla Avrupa'nın zirvesine dönmeyi amaçlıyor. Cherki'nin geleceği ise Lyon'un sezon sonunda Şampiyonlar Ligi bileti alıp alamamasına bağlı olacak.

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