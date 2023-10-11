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Spor

Avrupa'nın zirvesinde! Mauro Icardi, Haaland'ı geride bıraktı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 15 ligden alınan verilere göre en golcü oyuncular arasında 8 maçta attığı 8 golle 7. sırada yer aldı. Manchester City'nin yıldızı Haaland ve Real Madrid'in genç oyuncusu Bellingham'la eşit sayıda gole ulaşan deneyimli futbolcu, bu istatistiği rakiplerine göre daha kısa sürede yakaladı. İşte detaylar...

Akşam11 Ekim 2023 Çarşamba 09:07 - Güncelleme:
Avrupa'nın zirvesinde! Mauro Icardi, Haaland'ı geride bıraktı
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Sarı-kırmızılılar'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, performansıyla büyük dikkat çekiyor. 30 yaşındaki golcü, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 8 gole ulaştı.

Avrupa'da Almanya, İngiltere, Avusturya, Belçika, İskoçya, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Portekiz, Rusya, İsviçre, Türkiye ve Ukrayna'da gol atan oyuncuları sıraladığımızda Icardi, 7'nci sırada kendisine yer buldu.

Listenin başında 7 maçta 13 gol atan Stuttgart'lı 27 yaşındaki Serhou Guirassy yer aldı. İkinciliği, Feyenoord'dan Santiago Gimenez, 8 maçta 12 gol atma başarısı göstererek kaptı.

KANE'İN BİR ADIM GERİSİNDE

Inter'den Lautaro Martinez 8 mücadelede 10 gol atarak üçüncü, AZ Alkmaar'lı Vangelis Pavlidis 8 karşılaşmada attığı 10 gol ile dördüncü basamakta yer aldı. Zenit'ten Mateo Cassiera ise 10 maçta 9 gol kaydetti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi olan Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane ise ligde 7 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 602 dakika süre alan İngiliz forvet, 8 gol attı ve listede Icardi'nin bir basamak üstünde yer aldı. Real Madrid'den Bellingham ve Manchester City'den Haaland da 8 maçta 8 gol atsalar da Icardi'yi geçemediler. Arjantinli golcü 8 gole, iki yıldızdan da daha az süre alarak ulaştı.

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