Spor

Avrupa'ya geri mi dönüyor? Hakim Ziyech için Ajax iddiası

Kariyerine ülkesi Fas'ın Wydad Casablanka takımında devam eden Hakim Ziyech için Avrupa iddiası gündeme geldi. 32 yaşındaki oyuncuyu eski takımı yakından takip ediyor.

10 Mart 2026 Salı 16:46
Avrupa'ya geri mi dönüyor? Hakim Ziyech için Ajax iddiası
ABONE OL

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Avrupa futbolundan uzaklaşan, önce Al-Duhail'e ardından da ülkesi Fas'ın takımlarından Wydad Casablanka'ya giden Hakim Ziyech yeniden Avrupa'ya dönebilir.

AJAX YAKIN TAKİPTE

Africafoot'un haberine göre; Hollanda Eredivisie devi Ajax, eski oyuncusu Hakim Ziyech'i yakından takip ediyor. 32 yaşındaki futbolcunun milli takımda ve Wydad Casablanka'da gösterdiği performans, Ajax'ın ilgisinde önemli bir rol oynadı.

Hollanda ekibi, oyuncunun durumundaki gelişmeleri yakından izliyor ve yaz transfer döneminde hamle yapma fikrini ihtimaller dahilinde tutuyor.

ZIYECH DE YEŞİL IŞIK YAKTI

Yıldız futbolcu da yeniden Avrupa'ya dönmeyi ciddi olarak düşünüyor. Ajax haricinde başka kulüpler de Ziyech'in durumunu takip ediyor.

Ziyech, daha önce 2016 ile 2020 yılları arasında Ajax'ın formasını giydi. Faslı yıldız, 165 maçta 49 gol - 76 asistlik katkı sağladı.

