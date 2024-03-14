İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2024 Perşembe / 5 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1247
  • EURO
    35,2681
  • ALTIN
    2239.71
  • BIST100
    8911.39
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa'ya giden yolda Beşiktaş için Ziraat Türkiye Kupası tek yol
Spor

Avrupa'ya giden yolda Beşiktaş için Ziraat Türkiye Kupası tek yol

Süper Lig'e havlu atan ve Konferans Ligi'nden elenen Beşiktaş'ta sezonun tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası oldu. Siyah-beyazlı ekip bu kupayı kazanıp Avrupa'ya gitmek istiyor.

Sabah14 Mart 2024 Perşembe 15:00 - Güncelleme:
Avrupa'ya giden yolda Beşiktaş için Ziraat Türkiye Kupası tek yol
ABONE OL

Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ederken, tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrilmiş durumda.

Süper Lig'de önce Galatasaray ardından da Gaziantep'e mağlup olan ve üst üste ikinci yenilgisini alan siyah-beyazlılarda sıkıntılı günler sürüyor. Sezon şampiyonluk parolasıyla giren ancak üst üste alınan kötü saha sonuçlarının ardından zirve yarışının çok gerisinde kalan Kara Kartal'da üçüncülük, hatta dördüncülük şansı da tehlikeye girmiş durumda. Trabzonspor'un 3 puan gerisine düşen Beşiktaş, dördüncülük için yarışan Kasımpaşa'nın 3, Başakşehir'in ise sadece 4 puan önünde bulunuyor.

KARA KARTAL'IN ROTASI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Bu sezonki 11. mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar, tarihindeki en kötü ikinci sezonunu geçiriyor. Beşiktaş'ta sezon başı ve ara transfer döneminde yapılan yeni takviyelerde takıma beklenen katkıyı veremedi. Ligde istediğini bulamayan Kartal, rotasını tamamen Ziraat Türkiye Kupası'na çevirmiş durumda. Beşiktaş, daha sezonun başında hem Avrupa'da hem de ligde havlu atarken, elinde bir tek Türkiye Kupası kaldı. Yarı finalde Ankaragücü ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek finale çıkmak ve ardından kupayı kazanarak seneye Avrupa Kupaları'nda mücadele etmeyi garantilemenin peşinde.

TAKIM HÜCUMDA ETKİSİZ KALDI

Siyah-beyazlılar bu sezon gol yollarında etkisiz kalırken, teknik direktör Santos da gol ortalaması bakımından kendisinden önceki meslektaşlarının gerisinde kaldı. Maçlarda ilk golü yedikten sonra rakiplerine reaksiyon gösteremeyen Santos'un Beşiktaş'ı aldığı mağlubiyetlerin yanı sıra rakiplerine gol dahi atamadı. Beşiktaş, Santos yönetiminde yaşadığı mağlubiyetlerde 8 gol yedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.