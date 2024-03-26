Galatasaray milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kampa başladı. Sarı-Kırmızılı takımın Süper Lig'in 32. haftasında çıkacağı Alanyaspor deplasmanı da 15 Nisan Pazartesi gününe alındı.

2 Nisan'da ligin 31. haftasında Hatay'ı konuk edecek olan Cim Bom, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Fenerbahçe ile Süper Kupa maçına çıkacak. Derbiden sonra Galatasaray'ın neredeyse 1 haftadan fazla dinlenme şansı olacak. 15 Nisan'daki Alanya deplasmanından 1 hafta sonra ise Aslan iç sahada Pendik'le kozlarını paylaşacak.

ORTA SAHADA OPERASYON

Saha içinde çalışmalar devam ederken saha dışında da yönetimin transfer hazırlıkları tam gaz sürüyor. Sezon sonunda Galatasaray'ın en geniş kapsamlı transfer operasyonu orta sahada gerçekleşecek. Sarı-Kırmızılı kulüp hem Torreira'nın yanına hem de Icardi'nin arkasına tam isabet 2 takviye yapma hazırlığında. Ayrıca kadro derinliğini sağlamak adına Torreira'yı yedekleyecek bir ön libero daha transfer edilecek.

2 YILDIZ KESİN YOLCU

Ndombele ve Oliveira ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Mertens ise 1 yıl daha kalıp kalmayacağına kendisi karar verecek. Sarı-Kırmızılılar orta sahaya genç ve potansiyelli gurbetçi yetenek arayışını da sürdürüyor.

"AVRUPA ZAMANIM GELDİ"

Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Kerem Aktürkoğlu, kulüp dergisine verdiği son röportajda "Artık Avrupa'ya gitme zamanım geldi" demişti. Sarı-Kırmızılılar milli yıldız konusunda aceleci davranmıyor. Kerem kalmak isterse, kariyerini Sarı-Kırmızılı takımda sürdürmeye devam edecek.

15 MİLYON EURO

25 yaşındaki futbolcunun Avrupa'ya transfer olması için, yönetimin 15 milyon Euro bandında bir bonservis beklentisi var. Sadece bu seviyede gelecek teklifler Galatasaray tarafından değerlendirmeye alınacak.