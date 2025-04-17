Türkiye'den yüksek bonservisle yurt dışına transfer olan futbolculardan bazıları bu sezon takımlarının başarısında önemli rol oynarken, bazıları ise yeterli forma şansı bulamadı.

Son dönemde Fenerbahçe'den Eljif Elmas, Arda Güler, Kim Min-Jae ve Vedat Muriç, Galatasaray'dan Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'dan da Yusuf Yazıcı, yüksek bonservisle Avrupa'ya transfer oldu.



Galatasaray'dan 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon avro net ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sasha Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.



Sarı-kırmızılı takımda özellikle son iki sezondaki performansıyla göz dolduran ve kazanılan başarılarda önemli rol oynayan 23 yaşındaki Fransız sağ bek, sakatlıklar nedeniyle Bayern Münih'te fazla şans bulamadı.



Sacha Boey, Alman ekibinde bu sezon sadece 13 resmi maçta görev yaptı.

FERDİ KADIOĞLU, SAKATLIKLA BOĞUŞTU

Geçen sezonunun sonunda Fenerbahçe'den 30 milyon avro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu iyi bir başlangıç yapmasına rağmen parmak eklem kapsülü yırtığı sebebiyle istikrarını koruyamadı.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye rekor bonservis ücretinin yanı sıra 750 bin avro da yetiştirme bedeli geliri kazandırdı. Sarı-lacivertli kulüp bu transferle kulüp tarihinin en yüksek bedelli futbolcu satışına imza attı.

Kasım ayında yaşadığı sakatlıktan dolayı takımının kadrosuna giremeyen sol bek, İngiliz ekibinde görev aldığı 8 maçta 2 gol kaydetti.

İngiliz basınına göre, Ferdi mayıs ayına kadar sahalara dönemeyecek.



ELJİF ELMAS, TORİNO'YA KİRALANDI

Fenerbahçe'den 2019 yılında Napoli'ye 16,2 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Eljif Elmas, başarılı performansının ardından 2024 ara transfer döneminde Bundesliga ekibi Leipzig'in yolunu tuttu.

Leipzig'deki performansıyla bekleneni veremeyen Eljif, bu sezon 6 karşılaşmada toplam 89 dakika sahada kaldı.



25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak gittiği Torino'da ise çıktığı 8 lig maçında 4 gol kaydetti.

KEREM AKTÜRKOĞLU, BENFİCA'YI TAŞIYOR

Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon avro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en önemli futbolcular arasında yer alıyor.



Portekiz 1. Ligi'nin 5. haftasında 4-1 kazandıkları Santa Clara maçında ilk kez sahaya çıkan sağ kanat oyuncusu, 27. dakikada milli futbolcu Orkun Kökçü'nün asistiyle fileleri havalandırdı.

Milli futbolcu, Benfica formasıyla bu sezon görev aldığı 43 resmi maçta 14 gol ve 11 asist üretti.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın gol yollarındaki en önemli oyuncularından biri olarak dikkati çekiyor.



ARDA GÜLER, REAL MADRİD'DE YETERLİ SÜRE ALAMIYOR

Fenerbahçe'den 2023 yılında Real Madrid'e 20 milyon avro artı 10 milyon avroluk bonuslar karşılığında transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde yeterli süreyi alamıyor.



Genç futbolcu, Real Madrid'e bu sezon 34 resmi maçta görev almasına rağmen 1233 dakika sahada kalabildi.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin resmi maçlarda 12 kez ilk 11'de görevlendirdiği milli futbolcu, takımına 3 gol ve 7 asistle katkıda buldu.

BAYERN MÜNİH'İN İSTİKRAR ABİDESİ: KİM MİN-JAE

Fenerbahçe'den 2022-2023 sezonundan önce Napoli'ye 19 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Kim Min-Jae, Eljif Elmas'ın ardından İtalya Serie A ekibine katılan 2. sarı-lacivertli futbolcu olmuştu.

İtalyan ekibindeki başarılı performansıyla göz dolduran Güney Koreli oyuncu, 2023-2024 sezonunda Alman temsilcisi Bayern Münih'in yolunu tuttu.



28 yaşındaki stoper, Bavyera ekibinde bu sezon 13'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 42 resmi maçta görev yaptı ve 3 gol atarak takımına hücumda katkı sağladı.



VEDAT MURİÇ, REAL MALLORCA'DA YENİDEN DOĞDU

Kosovalı futbolcu Vedat Muriç, 2020-2021 sezonu başında Fenerbahçe'den İtalya'nın Lazio ekibine 17,5 milyon avro bedelle transfer oldu.



Sarı-lacıvertli kulüp, bu transferde bonservis bedeli dışında Lazio'nun sportif başarılarına bağlı olarak 2,5 milyon avro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 5 pay aldı.



Lazio forması altında beklentileri karşılayamayan Vedat Muriç, 2022'nin ocak ayında Real Mallorca'ya kiralandı.

Kosovalı futbolcu, gösterdiği başarılı performansın ardından aynı yılın temmuz ayında İspanyol ekibiyle 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

30 yaşındaki forvet, bu sezon Real Mallorca formasıyla çıktığı 26 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

YUSUF YAZICI, SEZONU KAPATTI

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2019'da Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille ekibine 16,5 milyon avro bedelle transfer oldu.

Ligue 1'de istediği performansı ortaya koyamayan milli futbolcu, sırasıyla CSKA Moskova ve Trabzonspor'a kiralandı.



Bu sezon başında bonservissiz olarak Olympiakos'a transfer olan Yusuf, çıktığı ilk maçta ağır bir sakatlık geçirdi.



Çapraz bağlarında yırtık tespit edilen milli futbolcu, sezonu kapattı.