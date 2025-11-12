İSTANBUL 17°C / 11°C
Spor

Avukatı iddiaları yalanladı! Sürpriz Mauro Icardi gelişmesi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Arjantin'e dönüşü öncesi hakkında çıkan 'ülkeden çıkış yasağı' iddialarını avukatı Elba Marcovecchio aracılığıyla yalanladı. İşte detaylar...

AKŞAM12 Kasım 2025 Çarşamba 08:55
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Arjantin'e dönüşü öncesi hakkında çıkan "ülkeden çıkış yasağı" iddialarını avukatı Elba Marcovecchio aracılığıyla yalanladı. Marcovecchio, "Mauro'nun Arjantin'e giriş ya da çıkışına dair hiçbir yasak yok. Müvekkilim tüm yasal yükümlülüklerini yerine getiriyor" dedi. Avukat, Wanda Nara'nın açtığı nafaka davası hakkında da konuştu.

Mahkeme kararına göre Icardi, kızlarından birinin psikolog masraflarını karşılayacak. "Bu ödeme düzenli şekilde yapılıyor. Diğer tüm maddi yükümlülükler de ülkedeki mal varlıklarıyla güvence altında, diyen Marcovecchio, Icardi'nin 12 aylık nafaka borcu olduğu iddialarını da "farklı davalara ait konular" olarak nitelendirdi. 150 gündür göremediği kızları Francesca ve Isabella ile kavuşmak üzere ülkesine dönen Icardi'nin 11-15 Kasım tarihleri arasında çocuklarıyla vakit geçireceği açıklandı. Mahkeme, bu süreçte Wanda Nara'nın çocukları Buenos Aires dışına çıkarmamasına hükmetti. Belgelerde ayrıca Icardi'nin ülkeyi terk etmesine engel bir durum bulunmadığı belirtildi. "Evi teminat olarak gösterildi, ödemeler yapılmazsa haciz uygulanabilir. Ancak 3.6 milyon pesoluk psikolog ücreti iki taraf arasında paylaştırıldı" denildi.

