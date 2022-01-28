İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avustralya Açık finalinde Rafael Nadal'ın rakibi Medvedev oldu
Spor

Avustralya Açık finalinde Rafael Nadal'ın rakibi Medvedev oldu

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, yarı finalde karşılaştığı Stefanos Tsitsipas'ı 6-7, 6-4, 4-6 ve 1-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek finalde Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

IHA28 Ocak 2022 Cuma 14:43 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 14:43
ABONE OL

Avustralya Açık'ta finale yükselen Rafael Nadal'ın rakibi belli oldu. Yarı final turundaki son müsabakada Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Rus raket Deniil Medvedev ile Rod Laver Arena'da karşı karşıya geldi. Toplam 2 saat 30 dakika süren karşılaşmada Medvedev, 4 numaralı seri başı Tsitsipas'ı 6-7, 6-4, 4-6 ve 1-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek ismini finale yazdırmayı başardı. Daha önce bir kez Amerika Açık'ta şampiyonluk yaşamış olan Medvedev, Avustralya Açık'ta ise ikinci kez final oynayacak. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Medvedev, müsabakada hakemle yaşadığı gergin diyalogla ilgili, "Sinirlendiğim anlar beni de düşürdü. İyi servisler attım, bu beni maça döndürdü. Konsantrasyonumu kaybettim ama yeniden dönmem gerekiyordu, bunu kendime söyledim" şeklinde konuştu.

Finalde Rafael Nadal ile pazar günü karşı karşıya gelecek olan Medvedev, kazanması halinde kariyerinde Amerika Açık'ın ardından ikinci grand slam şampiyonluğunu yaşamış olacak.

  • Avustralya Açık
  • Medvedev
  • nadal

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.