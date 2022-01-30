30 Ocak 2022 Pazar 11:21 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 11:21

Nadal-Medvedev maçı için nefesler tutuldu. Teniste Avustralya Açık Tenis Turnuvası finalistleri Rafael Nadal ve Daniil Medvedev oldu. İtalyan rakibi Matteo Berrettini karşısında 3-1 üstünlük kazanan Nadal ve Tsitsipas'ı 3-1 mağlup eden 25 yaşındaki Rus raket Daniil Medvedev, Avustralya Açık turnuvasında finale yükseldi. Avustralya Açık Erkekler finali, Nadal-Medvedev arasında oynanacak. Peki Avustralya Açık erkekler finali Nadal-Medvedev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AVUSTRALYA AÇIK NADAL-MEDVEDEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avustralya Açık Erkekler tenis finali 30 Ocak 2022 Pazar saat 11.30'da yapılacak.

Nadal-Medvedev maçı öncesi sporseverler araştırmalarına devam ediyor. Nadal Avustralya Açık'ta 6. kez final oynamasının yanı sıra finali kazanırsa her grand slami en iki kez kazanan ikinci tenisçi olacak.

AVUSTRALYA AÇIK ERKEKLER FİNALİ HANGİ KANALDA?

Avustralya Açık Erkekler maçları Türkiye'de Eurosport'ta yayınlıyor. Bunun yanında Avustralya Açık karşılaşma sonuçlarını turnuvanın Twitter adresinden ve Eurosport youtube kanalından takip edebilirsiniz.

Geçen yıl Avustralya Açık'ta final oynayan ancak Novak Djokovic'e kaybeden dünya 2 numarası Rus raket, yarı finalde Stefanos Tsitsipas'ı geçti. 2009 şampiyonu 35 yaşındaki Nadal ise Berretini engelini aşarak kariyerinde 2. kez Avustralya Açık finaline yükseldi.

Final maçını Nadal kazanması halinde grand slam turnuvalarındaki şampiyonluk sayısını 21'e çıkararak rekor kıracak. 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, bu alanda zirveyi İsviçreli Roger Federer ve Sırp Novak Djokovic'le paylaşıyor.

Medvedev'in kupayı kaldırması durumunda ise Rus sporcu, açık dönemde kariyerinde ilk şampiyonluğu kazandığı grand slam turnuvasının bir sonrakinden zaferle ayrılan ilk erkek tenisçi olarak tarihe geçecek.

Medvedev, 2021 ABD Açık'ta Sırp tenisçi Djokovic'i 3-0 yenerek kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzanmıştı.