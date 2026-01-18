İSTANBUL 4°C / 1°C
18 Ocak 2026 Pazar
  Avustralya Açık'ta Alexander Zverev ve Jasmine Paolini 2.turda
Spor

Avustralya Açık'ta Alexander Zverev ve Jasmine Paolini 2.turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve İtalyan Jasmine Paolini, ikinci tura yükseldi.

18 Ocak 2026 Pazar 11:08
Avustralya Açık'ta Alexander Zverev ve Jasmine Paolini 2.turda
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve İtalyan Jasmine Paolini, ikinci tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuva, ilk tur maçlarıyla başladı.

İlk grand slam zaferini hedefleyen tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Zverev, Kanadalı Gabriel Diallo karşısında 6-7, 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-1 galip geldi.

Arjantinli Francisco Cerundolo (18), Çinli Zhizhen Zhang'ı 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) yenerek yoluna devam etti.

Elemelerden gelen Büyük Britanyalı Arthur Fery ise 20 numaralı seribaşı İtalyan Flavio Cobolli'yi 7-6, 6-4, 6-1 tamamlanan setlerle 3-0 mağlup etti ve günün sürprizlerinden birine imza attı.

PAOLİNİ İLK TURDA ZORLANMADI

Tek kadınlarda iki kez grand slam finali oynayan 7 numaralı seribaşı Paolini, Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

Ukraynalı Elina Svitolina (12), İspanyol Cristina Bucsa'yı 6-4, 6-1 ve Yunan Maria Sakkari, Fransız Leolia Jeanjean'ı 6-4, 6-2 biten setlerle 2-0 mağlup etti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez ise 11 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) yenerek 2. tura çıktı. Zeynep, Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

  • Alexander Zverev
  • Jasmine Paolini
  • Avustralya Açık

