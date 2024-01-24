İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2861
  • EURO
    32,9818
  • ALTIN
    1976.31
  • BIST100
    7975.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avustralya Açık'ta Daniil Medvedev yarı finale yükseldi
Spor

Avustralya Açık'ta Daniil Medvedev yarı finale yükseldi

Daniil Medvedev, Avustralya Açık'ta tek erkekler çeyrek finalinde Hubert Hurkacz'ı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta Daniil Medvedev yarı finale yükseldi
ABONE OL

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler çeyrek finalinde 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 9 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz'ı yenerek yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün sabah seansındaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, 3 saat 59 dakika süren karşılaşmada Rus Daniil Medvedev, Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 7-6, 2-6, 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Medvedev, yarı finalde Alexander Zverev-Carlos Alcaraz maçının galibiyle karşılaşacak.

  • Avustralya Açık
  • Daniil Medvedev
  • tenis

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.