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Spor

Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu: Sabalenka-Keys

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık yarı finalinde tek kadınların 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'i yenen ABD'li raket Madison Keys finale yükseldi.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 17:01 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu: Sabalenka-Keys
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gününde yarı final maçında ABD'li 19 numaralı seribaşı Madison Keys, beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seribaşı Swiatek'i 2 saat 35 dakika süren karşılaşmada 5-7 ve 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

25 Ocak Cumartesi günü oynanacak finalde, Keys ile Avustralya Açık'ta son iki yılın şampiyonu tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka karşı karşıya gelecek.

Bugün oynanan yarı finaldeki diğer karşılaşmada Belaruslu Sabalenka ile 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa karşılaştı ve rakibini 6-4 ve 6-2 sona eren setlerle 2-0 yenerek finale kalmıştı.

  • Madison Keys
  • aVUSTRALYA aÇIK
  • Iga Swiatek

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