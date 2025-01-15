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Spor

Avustralya Açık'ta Zverev ve Gauff üçüncü tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve ABD'li Coco Gauff üçüncü tura yükseldi.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 18:52 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta Zverev ve Gauff üçüncü tura çıktı
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve ABD'li Coco Gauff üçüncü tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın dördüncü gün akşam seansında ikinci tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman raket Alexander Zverev, İspanyol rakibi Pedro Martinez'i 6-1, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek üçüncü tura çıktı.

Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Norveçli raket Casper Ruud ise Çekyalı rakibi Jakub Mensik'e 2-6, 6-3, 1-6 ve 4-6'lık setlerle 3-1 mağlup olarak turnuvaya ikinci turda veda etti.

Büyük Britanyalı Jack Draper (15 numaralı seribaşı), Avustralyalı Thanasi Kokkinakis'i 6-7, 6-3, 3-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

GAUFF, ÜÇÜNCÜ TURDA

Tek kadınlarda dünya 3 numarası ABD'li raket Coco Gauff, Büyük Britanyalı Jodie Burrage'i 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura çıktı.

İspanyol raket Paula Badosa (11), Avustralyalı rakibi Talia Gibson'ı 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura adını yazdırdı.

Rus raket Diana Shnaider (12), Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yendi ve bir üst tura çıktı.

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