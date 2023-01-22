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Spor

Avustralya Açık'ta Iga Swiatek sürprizi!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek, 4. turda elendi.

AA22 Ocak 2023 Pazar 10:19 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta Iga Swiatek sürprizi!
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gününde 4. tur maçları başladı.

Tek kadınlarda 3 grand slam zaferi bulunan Polonyalı Swiatek, geçen yılın Wimbledon şampiyonu Elena Rybakina (22 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Kazak tenisçi, rakibini 6-4 biten setlerle 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Fransa Açık'ın 2017 şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko (17) ise aynı turnuvada geçen sene final oynayan ABD'li Coco Gauff'u (7) 7-5 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 yenerek son 8 arasına kaldı.

Turnuvanın çeyrek finalinde Rybakina ile Ostapenko eşleşti.

KORDA VE KHACHANOV ÇEYREK FİNALDE

Tek erkeklerde Rus Karen Khachanov (18), Japon Yoshihito Nishioka'yı (31) 3-0'lık (6-0, 6-0 ve 7-6) skorla geçti.

ABD'li Sebastian Korda (29) ise Polonyalı Hubert Hurkacz'ı (10) 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, 7-6 tamamlanan setlerle 3-2 yendi.

Korda, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi ve Khachanov'un rakibi oldu.

  • Iga Swiatek
  • Elena Rybakina
  • Avustralya Açık

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