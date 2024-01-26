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Spor

Avustralya Açık'ta Jannik Sinner finale yükseldi

Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta yarı finalde son şampiyon Novak Djokovic'i 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

AA26 Ocak 2024 Cuma 10:42 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta Jannik Sinner finale yükseldi
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin dünya 1 numarası Novak Djokovic'i 3-1 yenen 4 numaralı seribaşı Jannik Sinner, finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı final maçında, 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic ile İtalyan Sinner karşılaştı.

Sinner, 3 saat 22 dakika süren mücadelede servis kırma puanı göstermediği son şampiyon Djokovic'i 6-1, 6-2, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek kariyerinde ilk kez grand slam finaline kaldı.

Bu sonuçla Djokovic, 2018 Avustralya Açık'ın 4. turunda Güney Koreli Hyeon Chung'a yenildikten 2 bin 195 gün sonra turnuvada maç kaybetti.

Sinner ise Avustralya Açık'ta tekler finaline kalan ilk İtalyan tenisçi oldu. Bu başarıyı 22 yaş 163 günlükken yaşayan Sinner, 2008'de şampiyonluğa ulaşan Djokovic'ten sonra turnuvada finale yükselen en genç ikinci tenisçi ünvanını elde etti.

Jannik Sinner'in finaldeki rakibi, 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile 6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev arasındaki maçın galibi olacak.

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