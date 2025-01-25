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Spor

Avustralya Açık'ta kadınlarda final zamanı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık tek kadınlar finalinde son iki yılın şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka ile ABD'li raket Madison Keys cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 11:45 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta kadınlarda final zamanı
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık tek kadınlar finalinde son iki yılın şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka ile ABD'li raket Madison Keys cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 14. günündeki tek kadınlar final maçı yarın TSİ 11:30'da başlayacak.

Finalde, tek kadınların dünya 1 numarası Sabalenka ile 19 numaralı seribaşı Keys karşılaşacak.

Avustralya Açık'ta üst üste 20 galibiyet bulunan Belaruslu tenisçi, art arda üçüncü kez final bileti elde etti.

Belaruslu tenisçi, mutlu sona ulaşması halinde 1997, 1998 ve 1999'da zafere uzanan İsviçreli Martina Hingis'ten sonra turnuvada üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan ilk kadın tenisçi olacak.

ABD'li raket Keys ise ilk kez Avustralya Açık finalinde mücadele edecek.

Tek kadınların dünya 1 numarası Sabalenka, yarı finalde 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa'yı 6-4 ve 6-2 sona eren setlerle 2-0 yenerek finale kalmıştı.

ABD'li 19 numaralı seribaşı Keys ise yarı finalde beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'i 5-7 ve 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek adını finale yazdırmıştı.

  • Avustralya Açık
  • Tenis Turnuvası
  • Madison Keys
  • Aryna Sabalenka

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