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Spor

Avustralya Açık'ta Medvedev çeyrek finalde

Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, Nuno Borges'i 3-1 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 11:25 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta Medvedev çeyrek finalde
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, Portekizli Nuno Borges'i 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gün sabah seansında 4. tur maçlarına devam edildi.

Rus tenisçi Medvedev, dünya 69'uncusu Nuno Borges'i 6-3, 7-6, 5-7 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Tek erkeklerin 9 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ise dünya klasmanının 122 numarası Fransız Arthur Cazaux'yu 3-0 (7-6, 7-6, 6-4) yenerek çeyrek finalde Medvedev'in rakibi oldu.

YASTREMSKA VE NOSKOVA ÇEYREK FİNALDE

Tek kadınlarda dünya 93'üncüsü Ukraynalı Dayana Yastremska, iki kez Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Victoria Azarenka'yı (18 numaralı seribaşı) 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

Klasmanın 50. basamağındaki Çek Linda Noskova ise ilk sette 3-0 öndeyken Ukraynalı Elina Svitolina'nın (19) maçtan çekilmesiyle tur atladı ve çeyrek finalde Yastremska ile eşleşti.

  • Daniil Medvedev
  • Avustralya Açık
  • tenis

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