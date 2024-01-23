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Spor

Avustralya Açık'ta Novak Djokovic yarı finale yükseldi

Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Taylor Fritz'i 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

AA23 Ocak 2024 Salı 13:08 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta Novak Djokovic yarı finale yükseldi
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. günündeki çeyrek final mücadelesinde, 3 saat 45 dakika süren karşılaşmada Djokovic, 12 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz'i 7-6, 4-6, 6-2 ve 6-3 setlerle 3-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Kariyerinde 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp tenisçi Djokovic, 25. grand slam şampiyonluğu için mücadele ediyor.

36 yaşındaki Djokovic, yarı finalde Jannik Sinner-Andrey Rublev maçının galibiyle karşılaşacak.

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