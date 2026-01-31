İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avustralya Açık'ta şampiyon Elena Rybakina
Spor

Avustralya Açık'ta şampiyon Elena Rybakina

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Elena Rybakina, Aryna Sabalenka'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

HABER MERKEZİ31 Ocak 2026 Cumartesi 14:15 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta şampiyon Elena Rybakina
ABONE OL

2026 Avustralya Açık Kadınlar finali tenis severlere büyük heyecan yaşattı.

Dünya 1 numarası Arina Sabalenka ile dünya 5 numarası Elena Rybakina'nın karşı karşıya geldiği final, üst düzey mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmanın ilk setinde Rybakina, etkili oyunuyla 6-4'lük skorla üstünlüğü ele geçirdi. İkinci sette toparlanan Sabalenka, aynı skorla seti kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Finalin kaderini belirleyen karar setinde ise Rybakina bir kez daha kritik anlarda hata yapmadı. 6-4'lük skorla seti ve maçı kazanan Kazak raket, Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaştı.

  • Avustralya Açık
  • Elena Rybakina
  • Aryna Sabalenka

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.