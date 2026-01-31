Avustralya Açık'ta şampiyon Elena Rybakina

2026 Avustralya Açık Kadınlar finali tenis severlere büyük heyecan yaşattı.

Dünya 1 numarası Arina Sabalenka ile dünya 5 numarası Elena Rybakina'nın karşı karşıya geldiği final, üst düzey mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmanın ilk setinde Rybakina, etkili oyunuyla 6-4'lük skorla üstünlüğü ele geçirdi. İkinci sette toparlanan Sabalenka, aynı skorla seti kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Finalin kaderini belirleyen karar setinde ise Rybakina bir kez daha kritik anlarda hata yapmadı. 6-4'lük skorla seti ve maçı kazanan Kazak raket, Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaştı.