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Spor

Avustralya Açık'ta Sinner ve Swiatek ikinci tura yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner ve Polonyalı Iga Swiatek, ikinci tura çıktı.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 10:44 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta Sinner ve Swiatek ikinci tura yükseldi
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gün sabah seansında ilk tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde son şampiyon dünya 1 numarası Jannik Sinner, Şilili Nicolas Jarry'yi 7-6, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yendi.

ABD'li Alex Michelsen, turnuvanın 2023 finalisti Yunan Stefanos Tsitsipas'ı (11 numaralı seribaşı) 7-5, 6-3, 2-6, 6-4 biten setlerle 3-1 mağlup ederek günün sürprizine imza attı.

Erkeklerde ABD'li Frances Tiafoe (17), Fransız Arthur Rinderknech'i 3-2 (7-6, 6-3, 4-6, 6-7, 6-3), İspanyol Roberto Carballes Baena ise Şilili Alejandro Tabilo'yu (23) 3-1 (1-6, 6-2, 6-3, 7-6) mağlup etti.

TEK KADINLARDA SWİATEK ZORLANMADI

Beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seribaşı Iga Swiatek, Çek Katerina Siniakova karşısında 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip geldi.

ABD Açık'ın 2023 şampiyonu ABD'li Coco Gauff (3), vatandaşı Sofia Kenin'i 6-3'lük setlerle, aynı ülkeden Jessica Pegula ise Avustralyalı Maya Joint'i 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0'lık skorla geçti.

Rus Diana Shnaider (12), İtalyan Elisabetta Cocciaretto'yu 7-6 ve 6-4 tamamlanan setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura kaldı.

Kadınlarda İsviçreli Belinda Bencic, 2017 Fransa Açık şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko'yu (16) 6-3, 7-6 ve İtalyan Lucia Bronzetti, iki kez Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Victoria Azarenka'yı (21) 6-2, 7-6 biten setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

  • Iga Swiatek
  • Jannik Sinner
  • Avustralya Açık
  • tenis

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