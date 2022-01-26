Avustralya Açık'ta Swiatek ve Collins yarı finalde

AA 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:15 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:15

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün sabah seansında, tek kadınlarda iki çeyrek final müsabakası yapıldı.

2020 Fransa Açık şampiyonu 7 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 3 saat 1 dakika süren mücadelenin ardından Estonyalı Kaia Kanepi'yi 4-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle yenerek son 4 tenisçi arasına kaldı.

Turnuvanın 27 numaralı seribaşı tenisçisi ABD'li Danielle Collins ise dünya 61 numarası Fransız Alize Cornet'i 7-5 ve 6-1'lik setlerin ardından 2-0'lık skorla geçti.

2019'un ardından ikinci kez bu turnuvada yarı finale yükselen Collins, bu turda Swiatek'le karşılaşacak.