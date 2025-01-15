İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2025 Çarşamba / 16 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5073
  • EURO
    36,6258
  • ALTIN
    3060.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükselen isimler belli oldu
Spor

Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükselen isimler belli oldu

Avustralya Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic ve Belaruslu Aryna Sabalenka, üçüncü tura yükseldi.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükselen isimler belli oldu
ABONE OL

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic ve Belaruslu Aryna Sabalenka, üçüncü tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın dördüncü gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde 4 kez grand slam şampiyonu Carlos Alcaraz (3 numaralı seribaşı), Japon raket Yoshihito Nishioka'yı 6-0, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek üçüncü tura adını yazdırdı.

Kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Sırp Novak Djokovic (7) ise Portekizli rakibi Jaime Faria'yı 6-1, 6-7, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek üçüncü tura çıktı.

SABALENKA, ÜÇÜNCÜ TURDA

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, İspanyol raket Jessica Bouzas Maneiro'yu 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi.

ABD'li Jessica Pegula (7) ise Belçikalı rakibi Elise Mertens'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi ve üçüncü tura adını yazdırdı.

Çinli raket Qinwen Zheng (5) ise Alman tenisçi Laura Siegemund'a 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya ikinci turda veda etti.

  • Aryna Sabalenka
  • Carlos Alcaraz
  • Avustralya Açık
  • tenis

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.