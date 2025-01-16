İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2025 Perşembe / 17 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4547
  • EURO
    36,6225
  • ALTIN
    3084.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükselen isimler belli oldu
Spor

Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükselen isimler belli oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Polonyalı Iga Swiatek ve ABD'li Taylor Fritz, üçüncü tura çıktı.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 11:02 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükselen isimler belli oldu
ABONE OL

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı.

Beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seribaşı Iga Swiatek, bir saat süren maçta Slovak Rebecca Sramkova'yı 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

Tek kadınlarda 2022 Wimbledon şampiyonu Kazak Elena Rybakina (6 numaralı seribaşı), ABD'li Iva Jovic karşısında 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip geldi.

ABD'li Emma Navarro (8) Çinli Xiyu Wang'ı 2-1 (6-3, 3-6, 6-4), Rus Daria Kasatkina ise Çinli Yafan Wang'ı 2-0 (6-2, 6-0) yenerek üçüncü tura kaldı.

Kadınlarda Brezilyalı Beatriz Haddad Maia (15), Tunuslu Ons Jabeur, Büyük Britanyalı Emma Raducanu, Kazak Yulia Putintseva (24), Ukraynalı Dayana Yastremska (32) da rakiplerini geçerek üçüncü tura yükseldi.

FRİTZ ZORLANMADAN ÜÇÜNCÜ TURDA

Tek erkeklerde geçen yılın ABD Açık finalisti Taylor Fritz (4), Şilili Cristian Garin önünde bir saat 22 dakikada tamamlanan maçı 6-2, 6-1, 6-0'lık setlerle 3-0 kazandı.

Avustralyalı Alex de Minaur (8), ABD'li Tristan Boyer'ı 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) mağlup ederek tur atladı.

Sırp Miomir Kecmanovic, seribaşı tenisçilerden Polonyalı Hubert Hurkacz'ı (18) 6-4, 6-4, 6-2 biten setlerle 3-0'lık skorla eleyerek günün sürprizine imza attı.

Erkeklerde İtalyan Lorenzo Musetti (16), Rus Karen Khachanov (19), ABD'li Ben Shelton (21), Arjantinli Francisco Cerundolo (31) ve Fransız Gael Monfils ismini üçüncü tura yazdırdı.

  • Taylor Fritz
  • avustralya açık
  • tenis

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.