İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2025 Pazar / 13 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avustralya Açık'ta Zheng ve Ruud tur atladı
Spor

Avustralya Açık'ta Zheng ve Ruud tur atladı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Çinli Qinwen Zheng ve Norveçli Casper Ruud, ikinci tura çıktı.

AA12 Ocak 2025 Pazar 11:28 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta Zheng ve Ruud tur atladı
ABONE OL

Melbourne kentinde düzenlenen turnuva, sabah seansı maçlarıyla başladı.

Tek kadınlarda geçen yılın finalisti Zheng (5 numaralı seribaşı), Rumen Anca Todoni'yi 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

Kadınlarda Rus Mirra Andreeva (14), Çek Marie Bouzkova'yı 6-3 ve Hırvat Donna Vekic (18), Fransız Diane Parry'yi 6-4 biten ikişer setle 2-0 mağlup etti.

Beş sete giden tek erkekler ilk tur maçında ise Casper Ruud (6), İspanyol Jaume Munar'a karşı 6-3, 1-6, 7-5, 2-6 ve 6-1 sona eren setlerle 3-2 galip geldi.

Erkeklerde Fransız Arthur Fils (20), Fin Otto Virtanen'i 3-1 (3-6, 7-6, 6-4, 6-4) ve Japon Kei Nishikori, Brezilyalı Thiago Monteiro'yu 3-2'lik (4-6, 6-7, 7-5, 6-2, 6-3) skorla geçti.

  • Qinwen Zheng
  • Casper Ruud
  • Avustralya Açık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.