A Milli Takımımızın, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğu maçta Merih Demiral'ın yaptığı şık hareket gündem oldu. Karşılaşmada Avustralya'nın forvet oyuncusu Mohamed Toure bir sakatlık yaşadı. Toure yerde yatarken hiçbir takım arkadaşı yardım etmedi. Bu esnada milli futbolcumuz Merih, sağlık ekibinden de önce davranarak Toure'ye ilk müdahaleyi yaptı. Merih'in bu hareketi hem Avustralyalı taraftarlardan hem de ülke basınında alkış topladı. Sosyal medyadan, "Türkler maçı kaybetti ama insanlıkta kazandı", "Kalpleri saf olduğu için merhametliler" gibi yorumlar yapıldı. 7news adlı haber sitesi de "Merih Demiral bu hareketiyle Avustralyalılar'ın gönlünü kazandı. Toure'de kas yırtığı şüphesi vardı" ifadelerini kullandı.