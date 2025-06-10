Avustralya, Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

Avustralya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur C Grubu'nda son hafta maçları oynandı.

Avustralya, deplasmanda Suudi Arabistan'ı 42. dakikada Connor Metcalfe ve 48. dakikada Mitch Duke'un golleriyle 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin golü, 19. dakikada Abdulrahman Al Obud'dan geldi.

Bu sonucun ardından puanı 19'a yükselen Avustralya, grubu ikinci sırada bitirerek 2026 FIFA Dünya Kupası "biletini" aldı.

Böylece Dünya Kupası'na katılımı kesinleşen ülke sayısı 11'e çıktı. Avustralya'nın yanı sıra Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, İran, Japonya, Yeni Zelanda ve Arjantin, turnuvada yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

FİLİSTİN, SON DAKİKA GOLÜYLE ELENDİ

B Grubu'nda Umman'ı konuk eden Filistin, uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Oday Kharoub'un golüyle öne geçen Filistin, 90+7. dakikada Issam Al Sabhi'nin penaltı golüne engel olamadı.

İddiasını sürdürebilmesi için kazanması gereken Filistin, ilk 2 sıranın doğrudan Dünya Kupası'na katıldığı, 3 ve 4. basamaktaki takımların ise elemelerin 4. turuna yükseldiği grupta 10 puan topladı.

Böylece 11 puanlı Umman'ın arkasında grupta 5. sırayı alan Filistin, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.