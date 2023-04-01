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Spor

Avustralya GP'sinde ilk sıra Max Verstappen'in!

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, F1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. ayağı Avustralya Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 10:59 - Güncelleme:
Avustralya GP'sinde ilk sıra Max Verstappen'in!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. ayağı Avustralya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Verstappen, Melbourne kentinde bulunan 5,2 kilometrelik Albert Park Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 16.732 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 25 yaşındaki pilot kariyerinin 22. pole pozisyonuna ulaştı.

Hollandalı sürücünün 0.236 saniye arkasındaki George Russell (Mercedes) 2'nciliği, pisti liderden 0.372 saniye yavaş turlayan Lewis Hamilton (Mercedes) da 3'üncülüğü elde etti.

Şampiyonada 2. sırada yer alan Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise ilk seansta aracının kontrolünü kaybedip çakıl havuzuna takıldı. Meksikalı pilot böylece sıralama turlarında 20. oldu.

58 turluk yarış yarın TSİ 08.00'de başlayacak.

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