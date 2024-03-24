Avustralya Grand Prix'inde kazanan Carlos Sainz

Formula 1'de takvimin 3. yarışı olan Avustralya Grand Prix'inde Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz 2. sırada başladığı yarışı kazanmayı başardı.

Ferrari'nin bir diğer sürücüsü Charles Leclerc 2. olurken, McLaren'in İngiliz sürücüsü Lando Norris podyumun son sırasında yer aldı.

Carlos Sainz geçtiğimiz sezon Singapur Grand Prix'inin ardından tam 10 yarış sonra podyumun ilk sırasına çıktı.

ŞAMPİYONLAR BİTİREMEDİ

Son 3 sezonun dünya şampiyonu Max Verstappen sağ arka freninde yaşadığı yanma sebebiyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'da yaşadığı motor probleminden dolayı 17. turda yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

RUSSELL KAZA YAPTI

Bir diğer Mercedes sürücüsü George Russell yarışın son turunda kaza yaptı ve güvenlik aracı arkasında yarışı 17. sırada noktaladı.