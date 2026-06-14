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Spor

Avustralya-Türkiye maçı Avrupa basınında! ''Talihsiz bir başlangıç''

2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı yakından takip eden Avrupa basını, millilerin yenilgisini sürpriz olarak yorumlarken Montella ve öğrencilerinin turnuvaya kötü bir başlangıç yaptığını belirtti. İşte yapılan değerlendirmeler...

BEYZA NUR YILMAZ14 Haziran 2026 Pazar 14:08 - Güncelleme:
Avustralya-Türkiye maçı Avrupa basınında! ''Talihsiz bir başlangıç''
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24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren A Milli Takım, turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı ve Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadele Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

"ŞAŞKINA ÇEVİRDİ"

Daily Mail: Avustralya, Türkiye'yi 2-0'lık çarpıcı bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası'nda tarihindeki en büyük zaferlerinden birini elde etti. Favoriler arasında yer almayan Avustralya attığı iki muhteşem golle futbol dünyasını şaşkına çevirdi.

"BÜYÜK SÜRPRİZ YAPTI"

The Sun: Avustralya D Grubu'nda büyük bir sürpriz yaptı. Avustralya Milli Takımı maçın favorisi değildi ancak Irankunda ve Metcalfe'nin golleri, Avustralyalılar için muhteşem bir galibiyet getirdi.

"KÖTÜ BAŞLANGIÇ"

La Gazzetta Dello Sport: Montella için kötü bir başlangıç.

Tuttosport: Avustralyalı gençler, Türkiye'yi şaşkına çevirdi.

"ŞOK EDİCİ İLK MAÇ"

Corriere Dello Sport: Montella'nın şok edici ilk maçı: Çelik bir gol fırsatını kaçırdı, Yıldız etkisiz kaldı ve Avustralya kazandı.

"HERKESİ ŞAŞIRTTILAR"

Foot Mercato: Avustralya sürpriz yaptı ve Türkiye'yi mağlup etti. Maç boyunca üstün oynayan Türkiye karşısında Avustralya, soğukkanlılığını koruyarak herkesi şaşırtacak bir galibiyet elde etti ve D Grubu'nda ABD ile birlikte liderliğe yükseldi.

"TALİHSİZ BİR BAŞLANGIÇ"

AS: Arda Güler için talihsiz bir başlangıç. Avustralya, Türkiye karşısında büyük bir sürpriz yaptı. Genç Irankunda muhteşem bir gol attı ve Real Madrid oyuncusunun önünü kesti. Watford'da forma giyen Nestory Irankunda (20), Real Madrid'li Arda Güler'in Dünya Kupası'ndaki ilk maçını gölgeledi. Avustralyalı forvet, gücü ve hızıyla Türkiye savunması için tam bir baş belası oldu.

"ACI MAĞLUBİYET"

Bild: Avustralya, bu Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha yarattı, favori gösterilen Türkiye'yi 2-0 mağlup etti. Türkiye için Kanada'nın Vancouver kentinde oynanan bu maç, 24 yıl sonra katıldığı ilk Dünya Kupası maçıydı. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nı takımının sekiz maçlık yenilmezlik serisi Avustralya karşısında sona erdi ve acı bir mağlubiyet yaşandı.

"TÜRKİYE TUZAĞA DÜŞTÜ"

L'Equipe: 2002'deki destansı serüveninden bu yana Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Türkiye, bu Pazar sabahı Vancouver'da D Grubu'nda Avustralya'nın kurduğu tuzağa düştü.

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