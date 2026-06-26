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Spor

Avustralya turladı, Paraguay beklemeye geçti

A Milli Takımımızın D Grubu'ndaki rakiplerinden Avustralya ile Paraguay, golsüz berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Okyanusya temsilcisi, son 32 bileti alırken Paraguay ise diğer maçların skorunu beklemeye başladı.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 10:07 - Güncelleme:
Avustralya turladı, Paraguay beklemeye geçti
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldı. ABD'nin San Francisco kentindeki Levi's Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Avustralya'nın daha üstün bir oyun ortaya koyduğu düşük tempolu karşılaşmada iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Avustralya, 4 puan ve sıfır averajla D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırdı.

Paraguay ise grubu 4 puan ve eksi 2 averajla üçüncü sırada bitirdi. Güney Amerika temsilcisinin son 32 turuna yükselip yükselemeyeceği, diğer gruplarda oynanacak maçların tamamlanmasının ardından en iyi üçüncüler sıralamasına göre belli olacak.

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