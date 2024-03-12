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Spor

Avustralya'da Tolgay Arslan fırtınası

Avustralya ekiplerinden Melbourne City'de forma giyen Tolgay Arslan, WS Wanderers maçında attığı 2 golle karşılaşmaya damga vurdu.

12 Mart 2024 Salı 13:42 - Güncelleme:
Avustralya'da Tolgay Arslan fırtınası
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Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, 3 yıllık Udinese macerasının ardından Melbourne City'ye transfer olmuştu.

Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Tolgay Arslan, gollerini sıralamaya devam ediyor.

TOLGAY ARSLAN'DAN İLK YARIDA 2 GOL

Tecübeli futbolcu, Avustralya A Ligi'nin 21. haftasında Melbourne City'nin WS Wanderers'ı ağırladığı maçta 2 gollük katkı verdi.

İlk yarısı 4-0 biten maçın gol perdesini açan Tolgay Arslan 30 ve 32. dakikalarda fileleri sarsarak takımını öne geçirdi.

Tolgay Arslan ilk 11'de başladığı maçın 65. dakikasında oyundan alındı.

TOLGAY ARSLAN'IN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon ligde 18 maça çıkan Tolgay Arslan 7 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi. 33 yaşındaki futbolcunun Asya Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta 2 golü bulunuyor.

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