Avustralya'nın çeyrek finaldeki rakibi İspanya
2019 FIBA Dünya Kupası'nda Avustralya, Çekya'yı 82-70 mağlup etti ve yarı finale çıktı.
2019 FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Avustralya ile Çekya karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Avustralya, mücadeleden 82-70'lik galibiyetle ayrıldı ve yarı finale çıktı.
Avustralya, 2019 FIBA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile karşılaşacak.
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