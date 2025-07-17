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Spor

Avusturya kampından çıkarıldı! Beşiktaş'ta Al Musrati için ayrılık kapıda

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekip gelecek sezon planlamasında düşünmediği 29 yaşındaki Libyalı oyuncu Al-Musrati'yi Avusturya kampından çıkardı. Al-Musrati'ye Suudi ekiplerinden yoğun ilgi var. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Temmuz 2025 Perşembe 14:04 - Güncelleme:
Avusturya kampından çıkarıldı! Beşiktaş'ta Al Musrati için ayrılık kapıda
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Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları devam ederken takımdan ayrılması planlanan isimler yavaş yavaş şekilleniyor.

Bu kapsamda Beşiktaş'ta gelecek sezon planlamasında yer almayan Al Musrati'nin takımdan ayrılığı yakın.

Stadio Ly'nin haberine göre Al Musrati, Beşiktaş'ın Avusturya kampından çıkarıldı.

Beşiktaş oyuncuyu bonservisi ile göndermek istiyor ve oyuncuya Suudi Arabistan kulüplerinden yoğun ilgi var.

Al Musrati geçtiğimiz sezonun devre arasında Monaco'ya kiralanmıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçen sezonda toplamda 36 maça çıkan Musrati, 3 gol ve 1 asist sevinci yaşadı.

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