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Spor

Avusturya-Kuzey Makedonya maçında Goran Pandev'den tarihi gol

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda karşı karşıya gelen Avusturya-Kuzey Makedonya maçında 1-1'lik eşitliği sağlayan Goran Pandev, Kuzey Makedonya adına tarihi gole imza attı. 27 Haziran 1983 doğumlu Pandev, 37 yaşının son zamanlarında Kuzey Makedonya adını Avrupa Şampiyonası'nda gol atan ilk oyuncu oldu ve tarihe geçti.

13 Haziran 2021 Pazar 19:46 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 19:54
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Türkiye kariyerinde Galatasaray forması giyen Goran Pandev, Kuzey Makedonya adına tarihi gole imza attı. 27 Haziran 1983 doğumlu Pandev, 37 yaşının son zamanlarında Kuzey Makedonya adını Avrupa Şampiyonası'nda gol atan ilk oyuncu oldu ve tarihe geçti.

İlk olarak 2001'de milli olan Pandev 20 yıl sonra takımını finallere taşımıştı. 120 kez A Milli olan Pandev aynı zamanda 39 golle en golcü oyuncu konumunda bulunuyor.

Kuzey Makedonya formasıyla Avusturya filelerini havalandıran Goran Pandev (37 yaş 321 gün), Ivica Vastic'in (38 yaş 257 gün) ardından Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.

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